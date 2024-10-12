Лев Лазарев выиграл первый этап юниорского Гран-при России, исполнив три четверных прыжка

Сегодня, 12 октября, завершился первый этап юниорского Гран-при России. Он прошёл в Москве. Фигурист Лев Лазарев, ученик Сергея Давыдова, стал победителем соревнований. Он получил от судей 258,40 баллов. Вторым стал Николай Колесников, занимающийся в штабе Светланы Соколовской, с результатом 228,91. Тройку лидеров замкнул Вадим Воронов (228,47).
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров — 2024/2025. Первый этап, Москва:
1. Лев Лазарев — 258,40
2. Николай Колесников — 228,91
3. Вадим Воронов — 228,47
4. Александр Семков — 227.50
5. Михаил Алексахин — 223,31
6. Илья Малышев — 202,56
7. Платон Каблуков — 194,86