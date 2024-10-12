Лев Лазарев выиграл первый этап юниорского Гран-при России, исполнив три четверных прыжка

Сегодня, 12 октября, завершился первый этап юниорского Гран-при России. Он прошёл в Москве. Фигурист Лев Лазарев, ученик Сергея Давыдова, стал победителем соревнований. Он получил от судей 258,40 баллов. Вторым стал Николай Колесников, занимающийся в штабе Светланы Соколовской, с результатом 228,91. Тройку лидеров замкнул Вадим Воронов (228,47).

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров — 2024/2025. Первый этап, Москва:

1. Лев Лазарев — 258,40

2. Николай Колесников — 228,91

3. Вадим Воронов — 228,47

4. Александр Семков — 227.50

5. Михаил Алексахин — 223,31

6. Илья Малышев — 202,56

7. Платон Каблуков — 194,86