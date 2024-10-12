Лев Лазарев оценил своё победное выступление на юниорском этапе Гран-при России

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России среди юниоров. Спортсмен занял первое место, набрав 258,40 баллов.

— Можешь оценить своё выступление? Почему было принято решение вернуть прошлую программу?

— Я прокатом, можно сказать, доволен, за исключением второго лутца — с него на тренировках не падаю, даже когда катаю целиком. Но в этот раз я рад, что у меня наконец-то получился флип. Перед этим стартом много над ним работал. Насчёт программы — просто не пошло пока, буду эту катать. Эта музыка мне очень сильно нравится. Образ птиц мне ближе.

— Как на тебя влияет выступление на нескольких турнирах подряд?

— Это добавляет уверенности. На этом старте практически не нервничал, и перед короткой, и перед произвольной я выходил спокойно, не как на первых прокатах — я тогда сильно переживал. В начале сезона такая система нормально на меня действует, потом, конечно, не нужно будет столько выступать, чтобы не перегореть к важным стартам.

— Где у тебя следующий этап?

— В Красноярске, — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.