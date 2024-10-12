Николай Колесников назвал коварный прыжок, который в будущем хочет вставить в программу

Фигурист Николай Колесников, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, оценил своё выступление на первом этапе Гран-при России среди юниоров. Спортсмен занял второе место, набрав 228,91 балла. Он также назвал прыжок, который в будущем хочет вставить в программу.

— Оцени своё выступление.

— Короткой программой я не очень доволен, потому что готов был лучше, аксель уже неплохой на подходе. Произвольной в принципе доволен. Были нюансы, но в целом неплохо. Четверные получились, но я сделал флип-тулуп 3-2 вместо 3-3.

— Какие задачи у тебя стоят на этот сезон?

— В первую очередь — катать чисто программы. И, конечно же, усложняться, без новых четверных — никуда.

— Какой у тебя сейчас лучший четверной?

— Или сальхов, или тулуп. Но всё-таки, наверное, сальхов.

— А самый коварный?

— Я думаю, что пока риттбергер. Но хочется его выучить и вставлять в программу — были попытки достаточно рабочие, — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.