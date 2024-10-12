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Вадим Воронов оценил свой результат на первом этапе Гран-при России среди юниоров

Вадим Воронов оценил свой результат на первом этапе Гран-при России среди юниоров
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Фигурист Вадим Воронов оценил своё выступление на первом этапе Гран-при России среди юниоров. Спортсмен занял третье место, набрав 228,47 балла.

— Как ты оценишь своё выступление?
— Не получился четверной лутц — на тренировках уже делаю его, в прокатах — очень жалко… Но буду трудиться, к следующему этапу уже наработаю.

— Как тебе начало сезона?
— С каждым стартом я стараюсь прибавлять и прибавлять. Надеюсь, это получается.

— Брат поддерживает тебя?
— Да, мы друг друга поддерживаем. Вчера и сегодня он меня поддерживал, а завтра он уезжает в Ижевск на соревнования — уже я буду его поддерживать, — передаёт слова Воронова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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