Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, сообщила, что вылетела на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну в США. Спортсменка опубликовала фотографию с паспортом на своей странице в соцсетях.

«Сейчас в самолёте. Лечу из Казахстана. Через пять-шесть часов буду в Стамбуле. Отправляюсь в интересное и познавательное путешествие. Впереди много нового и запоминающегося», – написала Самоделкина.

Фото: Из соцсетей Самоделкиной

Напомним, Самоделкина покинула академию российского тренера Евгения Плющенко, чтобы переехать в Казахстан и получить возможность пройти стажировку у Рафаэля Арутюняна.