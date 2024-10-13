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Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США

Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, сообщила, что вылетела на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну в США. Спортсменка опубликовала фотографию с паспортом на своей странице в соцсетях.

«Сейчас в самолёте. Лечу из Казахстана. Через пять-шесть часов буду в Стамбуле. Отправляюсь в интересное и познавательное путешествие. Впереди много нового и запоминающегося», – написала Самоделкина.

Фото: Из соцсетей Самоделкиной

Напомним, Самоделкина покинула академию российского тренера Евгения Плющенко, чтобы переехать в Казахстан и получить возможность пройти стажировку у Рафаэля Арутюняна.

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