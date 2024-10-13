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Бывшая соперница Валиевой по юниорам, возобновившая карьеру, выиграла Budapest Trophy

Бывшая соперница Валиевой по юниорам, возобновившая карьеру, выиграла Budapest Trophy
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Сегодня, 13 октября, завершился турнир серии «челленджер» Budapest Trophy. Он прошёл в столице Венгрии. Фигуристка Алиса Лью, соревновавшаяся с россиянкой Камилой Валиевой по юниорам, стала победительницей соревнований. Она получила от судей 192,77 балла. Второй стала призёр чемпионата Европы швейцарка Кимми Репонд с результатом 190,09. Тройку лидеров замкнула Лорин Шильд из Франции (179,70).

ISU Challenger. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия. Женщины.

1. Алиса Лью (США) — 192,77
2. Кимми Репонд (Швейцария) — 190,09
3. Лорин Шильд (Франция) — 179,70
4. Линдси Торнгрен (США) — 179,45
5. Мадлен Скизас (Канада) — 175,71

Отметим, что летом 2024 года американская фигуристка Алиса Лью объявила о возобновлении спортивной карьеры спустя два года паузы. Весной 2022 года она сообщала, что заканчивает соревноваться на турнирах. Лью — бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2020 года, который выиграла Валиева.

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