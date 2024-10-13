Маттео Риццо выиграл Budapest Trophy, бывший россиянин Никита Старостин — третий

Сегодня, 13 октября, завершился турнир серии «челленджер» Budapest Trophy. Он прошёл в столице Венгрии. Двукратный призёр чемпионата Европы итальянец Маттео Риццо стал победителем соревнований. Он получил от судей 247,26 балла. Вторым стал ещё один призёр чемпионата Европы швейцарец Лукас Бричги с результатом 238,02. Тройку лидеров замкнул бывший россиянин Никита Старостин, с 2018 года представляющий Германию (199,08).

ISU Challenger. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия. Мужчины.

1. Маттео Риццо (Италия) — 247,26

2. Лукас Бричги (Швейцария) — 238,02

3. Никита Старостин (Германия) — 199,08

4. Корнель Витковски (Польша) — 196,13

5. Макар Сунцев (Финляндия) — 194,62

6. Александр Власенко (Венгрия) — 187,03

7. Альп Эрен Озкан (Турция) — 176,59

8. Владимир Самойлов (Польша) — 175,83