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Александра Трусова выложила новое милое видео с мужем Макаром Игнатовом

Александра Трусова выложила новое милое видео с мужем Макаром Игнатовом
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Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) поделилась совместным видео со своим мужем, российским фигуристом Макаром Игнатовым. Девушка показала, как он легко поднимает и прокручивает её.

«Когда с первого раза нашли парковочное место», — шутливо подписала публикацию Игнатова.

Напомним, фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб. Уже 15-16 сентября и Макар, и Александра выступили на контрольных прокатах сборной России, представив короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет, будет ли выступать в новом сезоне-2024/2025.

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