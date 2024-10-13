Александра Трусова выложила новое милое видео с мужем Макаром Игнатовом

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) поделилась совместным видео со своим мужем, российским фигуристом Макаром Игнатовым. Девушка показала, как он легко поднимает и прокручивает её.

«Когда с первого раза нашли парковочное место», — шутливо подписала публикацию Игнатова.

Напомним, фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб. Уже 15-16 сентября и Макар, и Александра выступили на контрольных прокатах сборной России, представив короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет, будет ли выступать в новом сезоне-2024/2025.