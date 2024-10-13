Туктамышева: может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что на данный момент не думает о возвращении в большой спорт.

«Спортивного драйва мне хватает на шоу, особенно в первых двух премьерных, очень волнующе. Может, не совсем как на соревнованиях, но эмоции зашкаливают, и это главное. А самое большое удовольствие получаю от того, что наконец могу выстроить каждый свой день под себя. Не просыпаться рано утром на тренировки, а планировать выходные дни и большие путешествия! А ещё меня очень заряжает и мотивирует тренерство. Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно!» — сказала Туктамышева в интервью «Я покупаю».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. После этого фигуристка стала развиваться в медиасфере и в тренерстве.