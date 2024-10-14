Туктамышева: пока все гуляли с друзьями и ели «вредную» еду, я бесконечно тренировалась

Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, что, по её мнению, самое сложное в большом профессиональном спорте.

«Сложно сначала: ты отказываешься от многих удовольствий. Пока все гуляли с друзьями и ели разную «вредную» еду (особенно в подростковом возрасте), я бесконечно тренировалась. Фигурное катание занимало большую часть жизни.

Сейчас могу гулять сколько хочу, проводить время как хочу, у меня замечательная компания друзей», — приводятся слова Туктамышевой на портале «ЯПОКУПАЮ».

Ранее Туктамышева объяснила, что останавливает её от возобновления спортивной карьеры.