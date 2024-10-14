«Скоро увидите!» Туктамышева заявила, что выступит в кружевном чёрном платье

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кто решает, как должен выглядеть её костюм для соревнований или шоу, назвала три любимых образа и заинтриговала новым платьем, в котором появится на льду.

«Финальный голос всегда за мной, а мне главное, чтобы было удобно и красиво сидело. Пожалуй, среди любимых назову восточный наряд для произвольной программы 2021-2022 гг., чёрный комплект из юбки, топа и сетки на программу под песню Lovely Билли Айлиш, а третий… О, мне совсем недавно сшили кружевное чёрное платье для нового шоу. Вы его скоро увидите!» — цитирует Туктамышеву портал «ЯПОКУПАЮ».

Ранее Туктамышева сказала, что считает самым сложным в большом спорте.