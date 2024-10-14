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Туктамышева о любви: Просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься

Туктамышева — о любви: просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, в чём для неё заключается любовь и как она чувствует себя рядом с любимым человеком.

«Когда просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься. Просто лежишь, наблюдаешь за ним, чувствуешь себя максимально комфортно, спокойно и безопасно. Вот такое проявление любви», — цитирует Туктамышеву портал «ЯПОКУПАЮ».

Ранее Туктамышева сообщила, что готовится выступить в чёрном кружевном платье, которое ей сшили для нового шоу. В данный момент фигуристка взяла паузу в спортивной карьере, поэтому не принимает участия в соревнованиях.

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