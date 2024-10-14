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Туктамышева ответила, на что ей никогда не жалко денег

Туктамышева ответила, на что ей никогда не жалко денег
Елизавета Туктамышева
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Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на что ей никогда не жалко потратить деньги.

На что никогда не жалко денег?
— На вкусные духи, — приводятся слова Туктамышевой на портале «ЯПОКУПАЮ».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала Гран-при-2014, чемпионка России — 2013, серебряная медалистка чемпионата мира — 2021, бронзовая медалистка чемпионата Европы — 2013. В сентябре 2023-го фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, но затем объявила о приостановке карьеры. В данный момент она сосредоточена на саморазвитии, участии в ледовых шоу и других проектах.

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