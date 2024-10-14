«Устал от фигурного катания». Чемпион России среди юниоров объявил о приостановке карьеры

Победитель первенства России среди юниоров — 2022 Илья Яблоков объявил о приостановке спортивной карьеры и рассказал о причинах такого решения.

«Я приостановил карьеру, но продолжаю тренироваться, чтобы поддерживать форму для шоу, учу парные и танцевальные элементы. Буду всё это совмещать с тренерской работой. Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста. Но что будет, условно, через год, я не знаю. Никто не знает.

Фигурное катание в любом случае стало большой частью моей жизни, поэтому я не планирую полностью из него уходить. Просто появилось много вещей, которые меня не радуют, не приносят удовольствия.

Мы всё это достаточно лаконично обсудили с моим тренером Викторией Евгеньевной Буцаевой. Она спросила, люблю ли я фигурное катание. Я ответил честно, что на данный момент оно не приносит мне радости. Так что без каких-то особенных переживаний приняли позицию друг друга», – цитирует Яблокова ТАСС.

21-летний Яблоков стал девятым на чемпионате России — 2024, после чего попробовал себя в танцах на льду, но затем решил вернуться обратно в одиночное катание.