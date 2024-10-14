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ФФККР показала эксклюзивные медали, которые получат победители и призёры первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.

Эксклюзивные медали получат победители и призёры первого этапа Гран-при России. Фото
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Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала фото медалей, которые получат победители и призёры первого этапа российского Гран-при в Магнитогорске.

«Златоустовские мастера-оружейники изготовят медали для победителей и призёров первого этапа «Ростелеком Гран-при России – «Звёзды Магнитки». Соревнования пройдут 26-27 октября в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Специально к первому этапу российской серии Гран-при в Магнитогорске художники создали эскиз медали. В нём нашли отражение фирменный стиль мероприятия и вид спорта.

Награды получили нестандартную форму и вращающийся элемент в виде снежинки.

Инициатива изготовления эксклюзивных медалей принадлежит Правительству Челябинской области», – сообщила ФФККР.

Соревнования на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске пройдут во всех четырёх видах: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

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