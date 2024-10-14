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Малинин сделал четверной аксель в каскаде с тройным тулупом. Видео

Малинин сделал четверной аксель в каскаде с тройным тулупом. Видео
Илья Малинин
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Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин продемонстрировал на тренировке уникальный каскад из четверного акселя и тройного тулупа. Видео исполнения спортсменом сложнейшего элемента опубликовала в соцсетях его фан-группа.

Малинин — чемпион мира — 2024, победитель финала Гран-при-2023, бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 и двукратный чемпион США в мужском одиночном катании. Спортсмен является на данный момент единственным в мире, кому удалось чисто выполнить на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. В конце сентября текущего года Малинин заявил, что тренирует пятерной прыжок, но пока не готов показать его в рамках турнира.

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