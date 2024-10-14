Малинин рассказал, что ему помогло выучить четверной аксель

Американец с русскими корнями Илья Малинин объяснил, что из его детского опыта помогло ему в изучении четверного акселя.

«Я занимался гимнастикой, когда был младше. Так что у меня есть понимание, где я нахожусь в воздухе и как это должно выглядеть. Когда я начал пробовать некоторые вещи, я начал выбирать то, что мне нравится. Если я действительно наслаждаюсь чем-то, то могу освоить это быстро», — рассказал Малинин в сюжете FujiTV.

В прошлом сезоне Малинин завоевал золото на чемпионате мира, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. Спортсмен примет участие в первом этапе Гран-при Skate America, который пройдёт с 18 по 20 октября.