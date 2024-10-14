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Малинин считает, что близок к получению олимпийского золота

Малинин — о своих шансах на олимпийское золото: думаю, что я достаточно близок
Илья Малинин
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Чемпион мира — 2024 американец Илья Малинин рассказал, что думает о своих перспективах выиграть олимпийское золото.

— Как ты думаешь, ты близок к получению золотой медали?
— Я думаю, что я достаточно близок, но знаю, что ещё много работы, которую я должен сделать. Я всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину, — ответил Малинин в сюжете FujiTV.

Ранее Малинин сообщил, что помогло ему в изучении четверного акселя. 18-20 октября фигурист выступит на первом этапе Гран-при, который пройдёт в США.

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