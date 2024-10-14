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Малинин сказал, что ему было сложнее выучить сальто, чем четверной аксель/кваксель

«Было сложнее, чем кваксель». Малинин — об элементе, который оказался для него трудным
Илья Малинин
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Чемпион мира — 2024 в мужском одиночном катании Илья Малинин признался, что ему было сложно выучить сальто. Теперь данный элемент он исполняет в новой произвольной программе.

«Да, это новая вещь, которую я выучил недавно. И я горжусь собой, это было сложнее для меня из-за эмоционального напряжения, чем кваксель. Но, опять же, опыт в гимнастике помог мне», — рассказал Малинин в сюжете FujiTV.

Малинин — американский одиночник с русскими корнями. В данный момент он является единственным фигуристом в мире, кому удалось чисто выполнить на соревнованиях четверной аксель. Недавно он продемонстрировал на тренировке новый уникальный каскад.

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