Малинин назвал цели, которые поставил в текущем сезоне

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин рассказал, какие цели поставил перед собой в текущем спортивном сезоне-2024/2025.

«В этом году я хочу совершенствоваться во второй оценке. И я думаю показывать историю за музыкой, стараться давать больше выражения эмоций, быть более театральным, это поможет мне улучшиться во второй оценке», — поделился Малинин в сюжете FujiTV.

Ранее Малинин объяснил, что ему помогло в изучении четверного акселя. В сентябре спортсмен завоевал золото на турнире Lombardia Trophy в Италии, а 18-20 октября он примет участие в первом этапе Гран-при, который пройдёт в США.