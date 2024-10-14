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Малинин назвал цели, которые поставил в текущем сезоне

Малинин назвал цели, которые поставил в текущем сезоне
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Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин рассказал, какие цели поставил перед собой в текущем спортивном сезоне-2024/2025.

«В этом году я хочу совершенствоваться во второй оценке. И я думаю показывать историю за музыкой, стараться давать больше выражения эмоций, быть более театральным, это поможет мне улучшиться во второй оценке», — поделился Малинин в сюжете FujiTV.

Ранее Малинин объяснил, что ему помогло в изучении четверного акселя. В сентябре спортсмен завоевал золото на турнире Lombardia Trophy в Италии, а 18-20 октября он примет участие в первом этапе Гран-при, который пройдёт в США.

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