Малинин рассказал, кого считает своими соперниками в преддверии Олимпиады-2026

Чемпион мира — 2024 американец Илья Малинин ответил, кого считает своими соперниками в преддверии Олимпийских игр в Милане.

«Я сосредоточился на преодолении страха перед тем, что делать, если моих способностей недостаточно, и что делать, если я не могу проявить свои способности, вместо того, чтобы беспокоиться о том, кто мой соперник или кто может победить. Вот почему я тот соперник, с которым нужно мне бороться.

Но в целом мне нравится программа Юмы [Кагиямы] в этом сезоне. Я думаю, что он стал даже лучше, чем был раньше. Так что я с нетерпением жду встречи с ним во второй половине сезона. Я также слышал, что программа Адама [Сяо Хим Фа] действительно хороша, поэтому я с нетерпением жду возможности посоревноваться с ним», — цитирует Малинина Number Web.

Ранее Малинин сказал, что думает о своих шансах на олимпийское золото.