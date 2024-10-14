Малинин: Сёма Уно был для меня иконой. Мне очень грустно, что он завершил карьеру

Чемпион мира — 2024 Илья Малинин, представляющий США, признался, что расстроен из-за завершения карьеры японцем Сёмой Уно.

«Этим летом мы вместе выступали в ледовых шоу, и я был очень разочарован, когда узнал, что он прекращает участие в соревнованиях. Некоторое время назад я слышал, что он подумывает о том, чтобы сделать перерыв в спортивной карьере и вернуться перед Олимпиадой. Сёма всегда был для меня источником вдохновения, поэтому мне очень грустно, что он ушёл из спорта. Я всегда восхищался его мастерством. Он был отличным фигуристом, и мне нравились все его программы. Он был для меня иконой. Мне очень грустно, что он завершил карьеру», — поделился Малинин с Number Web.

Ранее Малинин назвал элемент, который ему было сложнее выучить, чем четверной аксель.