Юниорский Гран-при России в Казани под угрозой срыва из-за саммита БРИКС

Этап юниорского Гран-при России в Казани, который должен пройти с 30 октября по 1 ноября, находится под угрозой срыва. Организаторы не подписывают документ, регламентирующий работу правоохранительных органов на соревнованиях, поэтому турнир может не состояться. Обо всём этом сообщило издание «Бизнес Online».

Этап юниорского Гран-при России в Казани выпал на период, когда в столице Татарстана вводятся ограничения из-за проведения 22-24 октября саммита БРИКС. Ограничительный период продлится до 30 октября.

Организация взрослого этапа Гран-при России в Казани проходит в обычном режиме. Соревнования запланированы на 2 и 3 ноября.

Ранее чемпион России среди юниоров Илья Яблоков объявил о приостановке карьеры.