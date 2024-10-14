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Юниорский этап Гран-при России в Казани могут отменить из-за саммита БРИКС

Юниорский Гран-при России в Казани под угрозой срыва из-за саммита БРИКС
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Этап юниорского Гран-при России в Казани, который должен пройти с 30 октября по 1 ноября, находится под угрозой срыва. Организаторы не подписывают документ, регламентирующий работу правоохранительных органов на соревнованиях, поэтому турнир может не состояться. Обо всём этом сообщило издание «Бизнес Online».

Этап юниорского Гран-при России в Казани выпал на период, когда в столице Татарстана вводятся ограничения из-за проведения 22-24 октября саммита БРИКС. Ограничительный период продлится до 30 октября.

Организация взрослого этапа Гран-при России в Казани проходит в обычном режиме. Соревнования запланированы на 2 и 3 ноября.

Ранее чемпион России среди юниоров Илья Яблоков объявил о приостановке карьеры.

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