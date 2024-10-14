Участником нового сезона «Ледникового периода» может стать известный блогер Егор Шип

По информации Sport24, известный блогер и певец Егор Шип примет участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Источником новости является RUS TIKTOK NEWS. Сообщается, что 22-летняя звезда стал часто публиковать в соцсетях контент, связанный с фигурным катанием, а также подписался на одиночницу Анну Щербакову.

Ранее Илья Авербух рассказал, что к составу фигуристов в «Ледниковом периоде» присоединятся Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме того, продолжаются переговоры с Анной Щербаковой, а Камила Валиева отклонила поступившее ей предложение.

Из звёзд в телепроекте уже заявлены художественные гимнастки Арина и Дина Аверины, певица Валя Карнавал, рэпер T-Killah, актёр Артур Сопельник, актриса Ангелина Стречина и певец Ярослав Сумишевский.