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Участником нового сезона «Ледниковый период» может стать известный блогер Егор Шип

Участником нового сезона «Ледникового периода» может стать известный блогер Егор Шип
Егор Шип
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По информации Sport24, известный блогер и певец Егор Шип примет участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Источником новости является RUS TIKTOK NEWS. Сообщается, что 22-летняя звезда стал часто публиковать в соцсетях контент, связанный с фигурным катанием, а также подписался на одиночницу Анну Щербакову.

Ранее Илья Авербух рассказал, что к составу фигуристов в «Ледниковом периоде» присоединятся Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме того, продолжаются переговоры с Анной Щербаковой, а Камила Валиева отклонила поступившее ей предложение.

Из звёзд в телепроекте уже заявлены художественные гимнастки Арина и Дина Аверины, певица Валя Карнавал, рэпер T-Killah, актёр Артур Сопельник, актриса Ангелина Стречина и певец Ярослав Сумишевский.

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