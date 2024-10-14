Тарасова высказалась о перспективах сына Плющенко в фигурном катании

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова ответила, считает ли сына Евгения Плющенко 11-летнего Александра перспективным фигуристом. Накануне юный одиночник одержал победу на турнире в Ивантеевке по первому спортивному разряду.

— Что скажете о победе Александра Плющенко на соревнованиях в Ивантеевке? Его можно назвать перспективным фигуристом?

– С чего вы взяли, что нужно выделять таких маленьких детей?

— Вы считаете, что в таком раннем возрасте преждевременно говорить о его перспективах?

– Да, он ещё мал. Надо смотреть, что он умеет делать (а не на каких соревнованиях он побеждает), – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В конце прошлого сезона Плющенко сообщил о прогрессе сына Александра на тренировках по фигурному катанию.