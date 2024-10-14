Бестемьянова о Туктамышевой: столько лет в сборной, показывает самые высокие результаты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, почему сожалеет, что Елизавета Туктамышева не собирается в данный момент возвращаться на соревнования.

«Если сама Лиза говорит, что пока не думает о возвращении, значит, продумала этот вопрос, не спонтанное решение. Жалко, конечно. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка.

Столько лет она в сборной России, показывает самые высокие результаты. Как ей это удаётся? Амбиции в первую очередь, заточенность на результат.

И, конечно, одарённость – прыжковая, двигательная. То, что, как говорится, боженькой было дано», – цитирует Бестемьянову «ВсеПроСпорт».

Ранее Туктамышева объяснила, что её останавливает от возобновления спортивной карьеры.