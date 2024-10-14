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Хавьер Фернандес похвалил в соцсети Александра Плющенко за победу на соревнованиях в Московской области

Успехами сына Плющенко на соревнованиях восхитился двукратный чемпион мира Фернандес
Александр Плющенко
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Испанский одиночник Хавьер Фернандес выразил восхищение победой 11-летнего Александра Плющенко на соревнованиях в Московской области. Сын Евгения Плющенко показал лучший результат среди юношей по первому спортивному разряду на турнире в Ивантеевке, получив от судей 158,93 балла. Фернандес разместил в «сториз» фрагмент проката юного фигуриста и подписал его эмодзи, который означает восхищение.

Александр и Евгений Плющенко

Александр и Евгений Плющенко

Фото: Соцсети Хавьера Фернандеса

Фернандес является бронзовым медалистом Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее Татьяна Тарасова сказала, что думает о перспективах Александра Плющенко в фигурном катании.

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