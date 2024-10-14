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В ФФККР заявили, что этап Гран-при среди юниоров в Казани пройдёт по расписанию

В ФФККР опровергли проблемы с проведением юниорского Гран-при России в Казани
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что угрозы отмены этапа юниорского Гран-при России в Казани не существует и соревнования состоятся в запланированные сроки: с 30 октября по 1 ноября.

— Действительно ли юниорский этап Гран‑при в Казани под угрозой срыва?
— Нет, турнир пройдёт в намеченный срок, — приводит слова ФФККР «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что этап юниорского Гран-при России в Казани может не состояться из-за ограничений в связи с проведением в столице Татарстана саммита БРИКС.

Первый этап Гран-при России среди юниоров прошёл в Москве с 10 по 12 октября на ледовой арене «Мечта» без зрителей.

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