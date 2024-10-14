В ФФККР опровергли проблемы с проведением юниорского Гран-при России в Казани

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что угрозы отмены этапа юниорского Гран-при России в Казани не существует и соревнования состоятся в запланированные сроки: с 30 октября по 1 ноября.

— Действительно ли юниорский этап Гран‑при в Казани под угрозой срыва?

— Нет, турнир пройдёт в намеченный срок, — приводит слова ФФККР «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что этап юниорского Гран-при России в Казани может не состояться из-за ограничений в связи с проведением в столице Татарстана саммита БРИКС.

Первый этап Гран-при России среди юниоров прошёл в Москве с 10 по 12 октября на ледовой арене «Мечта» без зрителей.