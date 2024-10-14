«Кто в таком же шоке?» Алина Загитова пожаловалась на погоду в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова пожаловалась подписчикам на погоду в Москве, где впервые за осень пошёл снег.

«Так, я не поняла, а что с погодой-то? А? Кто в таком же шоке, как и я? Почему снег идёт? И град был. Всё же нормально было. Верните солнце, пожалуйста», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. В данный момент олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу.

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