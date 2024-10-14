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Валиева опубликовала видео с тренировки, на которой делает прыжки

Валиева опубликовала видео с тренировки, на которой делает прыжки
Камила Валиева
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Фигуристка Камила Валиева выложила в соцсетях видео, на котором тренируется в спортзале. Спортсменка показала, как разминается, делает растяжку, качает пресс и спину. Кроме того, девушка исполнила несколько прыжков на полу и вытянула ногу в бильман.

Напомним, 29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

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