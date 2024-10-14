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Медведева опубликовала новые фото и видео со съёмок

Медведева опубликовала новые фото и видео со съёмок
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в соцсетях новые фото и видео со съёмок. Знаменитая фигуристка продемонстрировала изысканный образ в чёрном и собрала волосы в пышный хвост, украшенный бантиком.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева будет ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составит компанию Алексею Ягудину. Илья Авербух объяснил, что Алину Загитову, которая вела до этого программу три года, никто не заменял, а состав ведущих меняется постоянно. Медведева, в свою очередь, резко высказалась о соперничестве с Загитовой.

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