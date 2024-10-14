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Министр спорта Татарстана заявил о готовности ведомства поддержать Валиеву в создании шоу

В Татарстане готовы помочь Валиевой с созданием собственного шоу
Камила Валиева
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что при необходимости администрация Республики готова помочь Камиле Валиевой с организацией собственного ледового шоу.

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова.

Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим. У нас хороший ледовый дворец, есть опытные люди для подготовки площадки. Вообще у ледовых шоу большая перспектива, это очень востребовано», – приводит слова Леонова «Р-Спорт».

Ранее Валиева опубликовала в соцсетях видео с тренировки.

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