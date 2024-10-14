Стал известен предварительный список участников первого этапа Гран-при России

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Стал известен предварительный список участников первого этапа Грин-при России по фигурному катанию в Магнитогорске, который пройдёт с 26 по 27 октября.

Девушки

Ксения Синицына

Анна Фролова

Софья Муравьёва

Вероника Малышева

Виктория Федянина

Софья Чаплыгина

Анастасия Хахыртдинова

Дарья Третьякова

Алина Телегина

Ксения Гущина

Мария Агаева

Виктория Сафонова

Мужчины

Евгений Семененко

Марк Кондратюк

Роман Савосин

Николай Угожаев

Даниил Постарнаков

Степан Тартыгин

Дамир Черипка

Иван Попов

Илья Строганов

Кирилл Кропылев

Егор Рухин

Василий Бороховский

Пары

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина — Артём Грицаенко

Алиса Блинникова — Алексей Карпов

Дарья Андреева — Александр Акимов

Танцы на льду

Александра Степанова — Иван Букин

Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Софья Тютюнина — Матвей Грачёв

Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Милана Кузьмина — Дмитрий Студенкин

Дарья Лунина — Андрей Акулов

Ксения Краусова — Даниил Корочкин

Алиса Абдуллина — Артём Крылов

Дарья Савкина — Александр Вахнов

Александра Прокопец — Александр Васькович