Мать Костылевой: пусть что-то проиграет Ленуся в этом сезоне, главное — у неё есть тренер

Мать фигуристки Елены Костылевой поделилась подробностями восстановления дочери после травмы. Ранее ученица Евгения Плющенко пропустила этап Гран-при России среди юниоров в Москве из-за обширного ушиба.

«Всё очень неплохо. Были сегодня в диспансере ФМБА у травматолога. Артропатия 1 пальца правой стопы. Попросту — ушиб. Надолбила от приземлений и отталкиваний.

Очень не хотелось потерять новые ультра-си… Кроме тех, которые в программах. Надеюсь, что к понедельнику, 20 октября, через неделю, болевые ощущения пройдут и Лена выйдет на лёд. Время есть до следующего этапа. Да ей не привыкать ускоренно восстанавливаться и готовиться.

Но в начале сезона уходить на «обезбол» — не вижу смысла. Это не первенство России в апреле. Да и диагноз можно заработать.

И пусть что-то проиграет в этом сезоне Ленуся. Главное, что у неё есть тренер — Евгений Викторович (Плющенко. — Прим. «Чемпионата»). Есть школа, которая о ней думает.

Есть Яна Александровна (Рудковская. — Прим. «Чемпионата»), которая думает о том, чтоб Лена могла комфортно жить у катка. Ходить на индивидуальные занятия с Митрофановой, хореографом и тренером по ОФП. Носить платья стоимостью 120 тысяч каждое. Участвовать, будучи ещё крошкой, в шоу!

А травмы, они есть у всех. Даже у тех, кто не учит четверной лутц!» — написала Костылева-старшая в социальных сетях.