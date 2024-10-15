«Спортсмен никогда не должен терять лицо». Туктамышева — о ругательстве Лутфуллина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась по поводу реакции Глеба Лутфуллина на проигрыш на мемориале Панина. Ученик Алексея Мишина нецензурно выразился, что попало в прямую трансляцию турнира.

«Во время выставления оценок Глеба на мемориале Панина произошла неловкая ситуация — в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам всё понял по моей реакции.

Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но, я надеюсь, такого больше не повторится.

Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И неважно — слишком высокие или слишком низкие оценки он получил», — написала Туктамышева.