«Заработает на отдых на Мальдивы для семьи». Мать Костылевой — об участии фигуристки в шоу

Мать фигуристки Елены Костылевой высказалась об участии дочери в шоу Евгения Плющенко. Ранее фигуристка пропустила этап Гран-при России в Москве из-за травмы.

«С нами на прошедшем этапе в Москве должна была стартовать Лерочка Лукашова. Лера с Леной попрощались до этапа в Москве. С которого обе были сняты. И где Лера Лукашова на московском этапе? Сняли. Заменили на Андрееву.

Не готова Лера? Не восстановила свои четверные? Травмировалась? Почему нет паники по поводу замены Лукашовой на Андрееву? Что скажете?

Все наши титулованные и любимые чемпионы после завершения карьеры стремятся попасть в мало-мальское приличное шоу. И не всех берут. И не всем везёт. А тут Лена. Ещё, можно сказать, в большом спорте — никто. Да. Талантливая, потенциальная малышка новис с медальками местных водокачек.

А тут уже, не прерывая карьеры, — главная роль, да ещё в супервостребованном шоу. Мало того, на одном льду с двумя олимпийскими чемпионами. Мало того, со своим учителем, который помогает ей, подсказывает ошибки.

И в чём подвох? Что плохо? То, что Лена ещё и заработает на отдых на Мальдивы для всей семьи? Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении», — написала Костылева-старшая в социальных сетях.