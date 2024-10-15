«Боялся Тутберидзе, думал, как не облажаться». Фигурист — о неловкой ситуации с тренером

Фигурист Артём Фролов рассказал о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

«Я переходил в «Хрустальный», очень боялся Этери Георгиевну (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), потому что был наслышан. Первый тренировочный день, думал, как не облажаться. В перерыве с Ильёй Скирдой сходили в магазин, купили чемпионский набор: доширак и энергетик.

Мы сидим в раздевалке, смотрим какое-то видео. У нас стоят тарелки на коленках, и я решил посмеяться над Ильёй, немного толкал его. В итоге не проконтролировал свою ногу, всё выливается, и в этот момент заходит Этери Георгиевна. Я при ней всё это поднимаю с пола и иду выкидывать. Думал, хоть что-то скажет, отругает, но она просто проводила меня взглядом», — приводит слова Фролова Sport24.