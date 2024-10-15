«Я пьяный, стою голый, заходит Буцаева с папой». Фигурист Мурашов — об инциденте в Европе

Фигурист Егор Мурашов рассказал об инциденте, произошедшем с ним в Европе.

«У меня есть история, когда я разозлил Викторию Евгеньевну (Буцаеву. — Прим. «Чемпионата»). Мы были на турнире с папой, а в Европе можно пить алкоголь с 16 лет. Он мне сказал, что купит пиво, если выиграю соревнования.

В итоге победил, сидим: папа пьёт чай, Виктория Евгеньевна с шампанским, и я с огромной кружкой. Я выпиваю и начинаю понимать, что меня накрывает, говорю полную ахинею, но Виктория Евгеньевна нормально это воспринимает.

Папа отводит меня в номер и уходит, куда-то ему надо было. Снимаю штаны, трусы, надеваю халат и понимаю, что пора отправляться за приключениями. Спускаюсь в бассейн, а там в бане все ходят голые. Я пьяный, захожу в баню и отказываюсь раздеваться, меня выгнали. Потом падаю в бассейн, халат уплывает, я стою голый. В этот момент заходят Виктория Евгеньевна с папой, им было очень стыдно за меня», — цитирует Мурашова Sport24.

В 2021 году Мурашов объявил о переходе в сборную Швейцарии, однако трансфер был заблокирован со стороны ISU.