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«Баллы колченогой смешны». Мать Костылевой намекнула на завышенные оценки Базылюк

«Баллы колченогой смешны». Мать Костылевой намекнула на завышенные оценки Базылюк
Маргарита Базылюк
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Мать фигуристки Елены Костылевой раскритиковала результаты финала «Битвы школ» в сезоне-2023/2024 и обвинила судей в завышении оценок ученице Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк, выигравшей турнир. Костылева заняла второе место.

«Негатив — это вы. А я говорю правду и только правду. Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмёрки не негативны? Они смешны.

А два года назад, на финале «Битвы школ», одна бабуля, «сильная мира» нашего российского ФК, судья номер три, поставила аж три девятки. Ржач! Просто ржач!

Так боялись, что Лена с двумя сальховами за счёт всего остального обойдёт три квада этого дергунчика. Сейчас советую всем посмотреть финал «Битвы школ», апрель 2023-го, прокат Лены и прокат «дергунчика», который занял первое место, с девятками во второй оценке.

Это не негатив — это реальность нашего ФК. И эта бабка в кепке сейчас руководит главными стартами страны», — написала Костылева-старшая в социальных сетях.

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