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Тарасова негативно отреагировала на отставку Позднякова с поста президента ОКР

Тарасова негативно отреагировала на отставку Позднякова с поста президента ОКР
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об отставке Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Какие победы были при нём? Он добился нашего возвращения на международную арену? Ещё ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября рассмотрит предложение Позднякова покинуть пост и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объёме.

51-летний Поздняков занимает должность главы ОКР с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.

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