13-летняя Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе

13-летняя фигуристка Кира Моногарова объявила о прекращении сотрудничества с тренерской группой Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной! Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание», — написала спортсменка в социальных сетях.

В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и седьмое — на мемориале Ирины Рабер.