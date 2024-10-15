13-летняя Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе
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13-летняя фигуристка Кира Моногарова объявила о прекращении сотрудничества с тренерской группой Этери Тутберидзе.
«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной! Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание», — написала спортсменка в социальных сетях.
В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и седьмое — на мемориале Ирины Рабер.
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