Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В этой стране не знают, что такое лёд». Навка — о премьере шоу «История любви Шахерезады»

«В этой стране не знают, что такое лёд». Навка — о премьере шоу «История любви Шахерезады»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о премьере шоу «История любви Шахерезады» в Индии.

«Во-первых, в Индии никогда в жизни не было фигурного катания. Люди в стране совершенно не знают, что такое лёд. Приезд российских фигуристов станет определённым мировым прецедентом. Это, в общем-то, наша дружественная страна, и мне очень хотелось привезти туда своё шоу, а в особенности «Историю любви Шахерезады», поскольку там у нас индийская принцесса, попавшая в необычные обстоятельства.

Считаю, индийского зрителя привлечёт абсолютно всё, поскольку фигурное катание — один из самых красочных видов спорта, собравший в себе красоту, скорость, сложные технические элементы, безумно красивые костюмы и выступление потрясающих девушек и сильных, мужественных парней. Уверена, зрители в Индии будут впечатлены и это положит начало для дальнейшего сотрудничества. Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки и прикоснуться к этому прекрасному виду спорта. С нетерпением жду своего первого визита в Индию», — заявила Навка RT.

Ледовое шоу «История любви Шахерезады» пройдёт с 18 по 20 октября в индийском городе Ахмадабаде.

Материалы по теме
«Масштаб шоу большой». Навка поддержала запрос Загитовой на грант в размере почти 75 млн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android