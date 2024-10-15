«В этой стране не знают, что такое лёд». Навка — о премьере шоу «История любви Шахерезады»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о премьере шоу «История любви Шахерезады» в Индии.

«Во-первых, в Индии никогда в жизни не было фигурного катания. Люди в стране совершенно не знают, что такое лёд. Приезд российских фигуристов станет определённым мировым прецедентом. Это, в общем-то, наша дружественная страна, и мне очень хотелось привезти туда своё шоу, а в особенности «Историю любви Шахерезады», поскольку там у нас индийская принцесса, попавшая в необычные обстоятельства.

Считаю, индийского зрителя привлечёт абсолютно всё, поскольку фигурное катание — один из самых красочных видов спорта, собравший в себе красоту, скорость, сложные технические элементы, безумно красивые костюмы и выступление потрясающих девушек и сильных, мужественных парней. Уверена, зрители в Индии будут впечатлены и это положит начало для дальнейшего сотрудничества. Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки и прикоснуться к этому прекрасному виду спорта. С нетерпением жду своего первого визита в Индию», — заявила Навка RT.

Ледовое шоу «История любви Шахерезады» пройдёт с 18 по 20 октября в индийском городе Ахмадабаде.