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Тренер Зининой сообщил, что у фигуристки остались проблемы со здоровьем

Тренер Зининой сообщил, что у фигуристки остались проблемы со здоровьем
Анастасия Зинина
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Тренер фигуристки Анастасии Зининой Алексей Василевский рассказал о восстановлении подопечной после пропуска большей части сезона-2023/2024 из-за проблем со здоровьем.

«Настя Зинина, к сожалению, ещё не полностью восстановилась, есть небольшие проблемы. Надеемся, что в этом сезоне увидите её на турнирах.

Ещё нет конкретного плана, в каких соревнованиях будем принимать участие. Пока элементы ультра-си не пробуем», — приводит слова Василевского «Матч ТВ».

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