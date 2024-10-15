Тренер Зининой сообщил, что у фигуристки остались проблемы со здоровьем
Поделиться
Тренер фигуристки Анастасии Зининой Алексей Василевский рассказал о восстановлении подопечной после пропуска большей части сезона-2023/2024 из-за проблем со здоровьем.
«Настя Зинина, к сожалению, ещё не полностью восстановилась, есть небольшие проблемы. Надеемся, что в этом сезоне увидите её на турнирах.
Ещё нет конкретного плана, в каких соревнованиях будем принимать участие. Пока элементы ультра-си не пробуем», — приводит слова Василевского «Матч ТВ».
Комментарии
- 15 октября 2024
-
14:52
-
14:39
-
13:06
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:29
-
11:20
-
11:11
- 14 октября 2024
-
22:13
-
22:00
-
19:40
-
19:18
-
18:50
-
17:35
-
17:26
-
16:47
-
16:25
-
15:59
-
15:22
-
15:03
-
14:47
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:37
-
13:21
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:55
-
10:40