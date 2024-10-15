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«Собирайся». Тарасова призвала Костомарова выступить в «Ледниковом периоде»

«Собирайся». Тарасова призвала Костомарова выступить в «Ледниковом периоде»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попросила Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выйти на лёд в рамках шоу «Ледниковый период».

Костомаров: Провокационный вопрос: кто ваша любимая пара в «Ледниковом»?

Тарасова: Я так не могу говорить… Так нельзя. У меня все любимые. Моя любимая пара… Ты! Собирайся [выступать на льду]!

Костомаров: В новом сезоне я буду рядом с вами сидеть в жюри.

Тарасова: Очень хорошо! Но, может, стоит и с Оксаночкой [Домниной] выйти покататься? В начале и в конце. На показательных выступлениях. Мы все будем «за». Это будет настоящее ощущение счастья, — сказала Тарасова в интервью на канале Романа Костомарова.

Ранее стало известно, кто из фигуристов примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

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