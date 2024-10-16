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“Расставание было плохое, напряжённое”. Бывшая фигуристка Александра Деева рассказала об уходе от Тутберидзе

«Расставание было плохое, напряжённое». Фигуристка рассказала об уходе от Тутберидзе
Этери Тутберидзе
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Бывшая фигуристка Александра Деева рассказала, почему приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе в 2010 году.

– Наверное, в целом я оказалась тогда не в то время не в том месте. Когда я выигрывала детские соревнования, занимались только со мной. Причём тогда она работала одна, не было такой большой команды, как сейчас. Но, видимо, где-то меня всё-таки перегрузили, пошли травмы. Я рано начала прыгать двойные прыжки, тройные, потом очень рано начала учить четверные. И вот как только мой организм начал сдавать, когда у меня пошли травмы, в группу как раз пришла Липницкая, потом Медведева и другие девушки. Было уже не до меня.

– Какой была основная причина смены тренера?
– Если честно, я тогда всё-таки была маленькая, не особо помню эти моменты. Помню только, что расставание было плохое, напряжённое. Но, опять же, в силу возраста всем этим занимались родители. Меня они уже поставили перед фактом.

Уход ученика к другому специалисту – это всегда неприятный момент. Но жизнь такая, что иногда приходится делать такой выбор. В любом случае я благодарна ей за тот опыт, который был. И сейчас я всё воспринимаю с благодарностью.

– Вас ни разу больше жизнь не сводила?
– Пересекались на соревнованиях, но признаюсь – где-то я пыталась её избегать, потому что достаточно болезненно эти моменты воспринимаю. Не хочется лишних эмоций, – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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