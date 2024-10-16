«Детей так травят — жалко смотреть». Экс-фигуристка поддержала поднятие возрастного ценза

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Александра Деева, ныне работающая тренером по скольжению с хоккеистами КХЛ, поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

– Это правильное решение, потому что оно позволяет оставаться подольше в спорте взрослым девушкам. Вот какая мотивация могла раньше быть у 17-летних фигуристок, если они ехали на чемпионат России и заранее знали, что их будут обыгрывать 14-15-летние спортсменки? Просто потому, что им чуть проще в силу физиологических особенностей даются прыжки.

– Не придётся ли тогда менять в связи с этим всю нашу систему подготовки фигуристок? Раньше четверные учили в 13, на пик формы выводили к 15 годам, до пубертата. Теперь же надо выжидать 17 лет.

– Наверняка придётся, и это скорее плюс, нежели минус. Сейчас у нас уже восьмилетние дети и то в истериках, они запуганные. Если у них плохая тренировка, их так травят порой – жалко смотреть. А всё потому, что конкуренция, всё на поток. Это же в том числе и психологический момент, теперь готовить юниоров будут хотя бы немного размереннее, спокойнее. Не будут спешить. Надеюсь, сделают упор в артистизм или пластику. И в этом тоже есть определённое развитие – разве вам не хочется, чтобы у нас были более интересные образы, чем есть сейчас? – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, на международном уровне возрастной ценз в одиночном катании подняли до 17 лет, в России – до 16.