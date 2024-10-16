Экс-ученица Тутберидзе Александра Деева: не понимаю Малинина, его логику и мотивацию

Бывшая фигуристка Александра Деева, изучавшая четверные прыжки в группе Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает стремлении американца Ильи Малинина исполнять как можно больше квадов.

– Важная фраза – прыжки в ущерб катанию. Что тогда вы скажете про Илью Малинина? Его выступления вызывают противоречивые эмоции – либо восхищение четверным акселем, либо недовольство недостатками в катании.

– Я его не понимаю, его логику и мотивацию. Возможно, потому что я сама занималась профессиональным спортом и во многом тренировалась в ущерб своему здоровью. Я тоже пыталась учить четверные, примерно в возрасте 12 лет меня начали к ним подводить. Были падения, много падений, от этого есть последствия. Как бы ты себя ни защищал, они в любом случае будут. Грустно смотреть, как потом девочки заканчивают со спортом в 15-18 лет. Это неправильно.

Мария Бутырская, которая была моим последним тренером, каталась почти до 30 лет и до последнего была в числе лучших. Долго держалась и Елизавета Туктамышева. Смотреть за четверными на поток интересно, это завораживающе, но вот только если смотреть на них просто как зритель. А вот если ты сама была в спорте, то понимаешь, как это влияет в том числе на психику. Как тяжело смотреть за тем, как кто-то прыгает, а ты не прыгаешь.

На детских соревнованиях каскады 3-3 уже стали нормой, и если ты их не прыгаешь, то тренеры намекают, что пора заканчивать. Это ужас! Я ставила одну девочку сама на коньки. Сейчас ей 10, и её родители думают заканчивать со спортом, потому что каскады 3-3 не идут. Причём прыжки-то есть, чуть-чуть постоянно не хватает. И она занимает из-за этого последние места, переживает. Кажется, что всё потеряно… – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.