Бывшая ученица Этери Тутберидзе Александра Деева порассуждала, как отразится поднятие возрастного ценза в фигурном катании на работе тренера.

– Я всё же думаю, что как раз у неё проблем не будет, всё-таки у неё есть свой бренд, к ней чаще всего приходят, по сути, уже готовые спортсмены, которых она доводит до блеска. Тут главный вопрос в том, насколько ей это самой будет нужно. При этом на неё работает целая команда, очень много хороших специалистов хочет поработать с ней. В тренерском деле вообще главное – это набрать хорошую команду, и у неё получилось.

– Насколько с этической точки зрения правильно, когда человек открыто говорит, что его школа – это фабрика, а каждый спортсмен – всего лишь продукт этой самой фабрики? Не находите такой подход обезличенным и чёрствым?

– Тут каждый сам решает для себя, в этом нет ничего однозначно правильного и неправильного. Но, по моему мнению, наверное, так ставить вопрос неправильно, – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.