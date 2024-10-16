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Экс-ученица Тутберидзе Александра Деева – о работе Этери со взрослыми фигуристами: вопрос в том, насколько ей это нужно

Экс-ученица Тутберидзе — о работе Этери со взрослыми: вопрос в том, насколько ей это нужно
Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе
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Бывшая ученица Этери Тутберидзе Александра Деева порассуждала, как отразится поднятие возрастного ценза в фигурном катании на работе тренера.

– Я всё же думаю, что как раз у неё проблем не будет, всё-таки у неё есть свой бренд, к ней чаще всего приходят, по сути, уже готовые спортсмены, которых она доводит до блеска. Тут главный вопрос в том, насколько ей это самой будет нужно. При этом на неё работает целая команда, очень много хороших специалистов хочет поработать с ней. В тренерском деле вообще главное – это набрать хорошую команду, и у неё получилось.

– Насколько с этической точки зрения правильно, когда человек открыто говорит, что его школа – это фабрика, а каждый спортсмен – всего лишь продукт этой самой фабрики? Не находите такой подход обезличенным и чёрствым?
– Тут каждый сам решает для себя, в этом нет ничего однозначно правильного и неправильного. Но, по моему мнению, наверное, так ставить вопрос неправильно, – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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