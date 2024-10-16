Тренер по скольжению: ребята из НХЛ намного легче катят, в КХЛ есть проблемы с катанием

Бывшая фигуристка Александра Деева, после завершения карьеры работающая тренером по скольжению с хоккеистами, сравнила уровень катания в НХЛ и КХЛ.

– Кто катит лучше – фигуристы или хоккеисты?

– Фигуристы, наверное, катят лучше, но и в хоккее тоже нужно стремиться работать над катанием. Я изучаю катание ребят из НХЛ, и вот они намного легче катят. У нас сейчас в КХЛ есть проблемы с катанием, я не одна так считаю, многие специалисты говорят об этом и активно занимаются этим вопросом.

Главная проблема, что многие проваливаются, бегут – но не чувствуют конька. У многих хватает сил, выносливости, технических моментов в плане владения клюшкой и шайбой. При этом они не катят – и стоят в развитии. А у кого хорошее катание, сразу появляется важное преимущество перед другими – можно в моменте обыграть соперника, кого-то обвести на скорости, гораздо легче бывает сделать какие-то движения с шайбой.

– Ряд экспертов уверены, что будущему хоккеисту стоит в самом раннем детстве сначала заниматься фигурным катанием. Есть два ярких примера, Джефф Скиннер и Никита Гусев, они занимались в детстве фигурным катанием. Как вы к этому относитесь?

– Многие в детстве занимаются фигурным катанием, это частая практика, даже кто-то стесняется в этом признаваться, у меня были и такие ученики. Я иногда вижу, что человек хорошо катается, думаю, наверное, где-то занимался, а он сначала не говорил об этом. Некоторые отдают детей в фигурное катание, а потом в хоккей, но выходит так, что им в фигурном катании нравится больше и они не хотят переходить. Ко мне так обращались сначала мальчики-близнецы. Пришли в фигурное катание перед хоккеем, и им так понравилось, что они остались, – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.