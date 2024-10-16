«Буду банальна». Бывшая фигуристка выделила катание Коннора Макдэвида

Бывшая фигуристка Александра Деева, после завершения карьеры работающая тренером по скольжению в хоккее, выделила хоккеистов НХЛ и КХЛ, которые лучше всех владеют коньком.

– Кого вы отметите в плане катания из игроков КХЛ?

– К сожалению, я не так часто смотрю хоккей, не хватает времени, хотя нужно это делать. Помню, как в Хабаровске я была на игре «Амура». И мне понравилось, как всех обводил канадский защитник Кэмерон Ли, он очень мягко катается. Когда была с «Амуром» на сборах, он тоже был в команде, но у него вроде как была травма плеча, не удалось тогда с ним поработать, и всё же его катание хочется выделить. Я за «Амуром» немного слежу по старой памяти, потому что тогда с ними работала.

Из «Амура» хочется также выделить в плане трудолюбия Вячеслава Грецкого, он здорово прогрессирует. На сборах мы работали час, второй был уже по желанию для тех, кто хочет отдельно отработать какие-то моменты. И Вячеслав всегда ходил и на второй, и на третий час, постоянно задавал мне вопросы. Он серьёзно прибавил за то лето, и мне приятно смотреть за тем, как он делает успехи. Это тот самый пример, как ежедневными тренировками можно улучшать катание. В целом из россиян мне трудно выделять кого-то конкретного, а если брать мировой уровень, то буду банальна – Коннор Макдэвид. Но его катание выделит будто бы каждый. На тренировках «Эдмонтона» он порой на целый каток обходит своих партнёров.

– Много кто говорит, что хорошо катит первый номер драфта прошлого года Коннор Бедард. Что про него думаете?

– Отдельно за ним не следила, но что отмечу – в Северной Америке, в Скандинавии сейчас катят лучше, чем у нас. В Швеции и Финляндии пробуют новую систему подготовки – ребята до 8-10 лет, иногда даже до 12 только катаются, практически не берут в руки клюшку, не работают с шайбой. Вернее, работают, конечно, но минимально – весь упор идёт на развитие катания. Это база, уже на которую нужно накладывать остальные хоккейные навыки. И мы видим результат – катят те же шведы отменно, – сказала Деева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.